Naviga e filtra l’acqua | così Vela depura dalle microplastiche

Da quotidiano.net 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

VELA CLEANSEA è un progetto dedicato alla depurazione delle acque dai microplastiche. Attraverso tecnologie innovative, permette di filtrare e migliorare la qualità dell’acqua in modo sostenibile. Nato con l’obiettivo di affrontare una delle sfide ambientali più urgenti, questo progetto si sta rapidamente diffondendo tra esperti, organizzazioni e riviste del settore, contribuendo a una gestione più responsabile delle risorse marine.

VELA CLEANSEA è uno di quei progetti che nascono quasi in silenzio, ma che in poche settimane iniziano a rimbalzare fra riviste specializzate, incubatori e organizzazioni ambientaliste. L’idea è semplice quanto ambiziosa: costruire un’imbarcazione compatta, accessibile nel costo, capace non solo di trasportare passeggeri ma anche di ripulire l’acqua mentre naviga. Una sorta di ‘utility boat’ sostenibile pensata per trasformare ogni uscita in mare in un’azione attiva di tutela ambientale. Abbiamo incontrato Clemente Poli, ideatore del progetto, per capire meglio di cosa si tratta e perché in molti cominciano a interessarsene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

