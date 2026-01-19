national security advisers to discuss greenland in davos

Durante il World Economic Forum di Davos, i consiglieri per la sicurezza nazionale di diversi paesi si riuniranno per discutere di questioni strategiche legate a Greenland. L'incontro rappresenta un’occasione per approfondire temi di sicurezza e cooperazione internazionale, con particolare attenzione alle implicazioni geopolitiche della regione. La discussione si inserisce nel contesto di un’attenta analisi delle dinamiche globali e delle relazioni tra nazioni.

A Swiss foreign ministry spokesperson would only confirm that a meeting was due to take place but declined to comment on its content, timing or the participants. One European diplomat who spoke on condition of anonymity said Greenland had been added to the agenda of the previously scheduled meeting since U.S. President Donald Trump threatened to impose extra tariffs on eight European countries until ownership of the Arctic island had been transferred to the United States. Two other diplomatic sources said some of the security advisers would be represented by lower-level officials. European leaders have called the Trump move wrong and are studying a number of possible trade retaliation measures. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Greenland’s parliament will bring forward meeting to discuss US threats, party leaders say

Il parlamento della Groenlandia ha deciso di anticipare una riunione per affrontare le recenti minacce provenienti dagli Stati Uniti. La convocazione, richiesta dai leader dei principali partiti, mira a valutare le possibili risposte e a definire una posizione comune sulla questione. La discussione si svolgerà in un momento di crescente attenzione internazionale, sottolineando l’importanza di un dialogo stabile e responsabile.

UK, Germany discuss NATO forces in Greenland to calm US threat, Bloomberg News reports

Un gruppo di paesi europei, guidato da Regno Unito e Germania, sta valutando l’aumento della presenza militare in Groenlandia. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione NATO e rispondere alle recenti tensioni con gli Stati Uniti, secondo quanto riferito da Bloomberg News. Queste discussioni si inseriscono in un contesto di attenzione crescente sulla sicurezza strategica nella regione artica.

