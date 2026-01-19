' Natale al Mare' a Cesenatico si guarda al futuro | Bilancio positivo un buon punto di partenza

Il bilancio di “Natale al Mare” a Cesenatico si presenta positivo, segnando un buon punto di partenza per le future edizioni. La manifestazione, allestita in piazza Andrea Costa tra fine 2025 e inizio 2026, ha riscosso riscontri favorevoli, offrendo un’opportunità di aggregazione e promozione del territorio durante il periodo natalizio. Un risultato che invita a guardare al futuro con ottimismo e desiderio di consolidare questa tradizione.

Il villaggio in piazza Andrea Costa chiude con buoni riscontri di pubblico. Confesercenti e Confcommercio: iniziativa apprezzata e base di partenza È positivo il bilancio di “Natale al Mare”, il villaggio allestito in piazza Andrea Costa per le festività tra fine 2025 e inizio 2026. Da fine novembre all’Epifania la FSociety della famiglia Foresti Bellinati ha portato attrazioni e spettacoli viaggianti, con il coordinamento di Carducci Live e il coinvolgimento di Confcommercio e Confesercenti, in un progetto patrocinato dal Comune per dare luce e vitalità a questa parte della città. Barbara Pesaresi, direttrice di Confesercenti, parla di “opportunità importante”: nei fine settimana con meteo favorevole “si è visto un maggiore afflusso, in un periodo complicato per il commercio”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

