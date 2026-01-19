nascondeva un chilo e mezzo di cocaina che spacciava vicino a una gelateria di novara arrestato 49enne

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Novara per detenzione e spaccio di droga. Durante un’operazione di polizia, sono stati sequestrati un chilo e mezzo di cocaina e mille euro in contanti. L’individuo era stato sorpreso vicino a una gelateria, dove nascondeva la sostanza stupefacente. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità legata al traffico di droga nella zona.

Un uomo di 49 anni è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti: il soggetto nascondeva 16 dosi di cocaina e un chilo e mezzo della stessa sostanza, oltre a 1000 euro in contanti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato a seguito di un servizio di osservazione e pedinamento nella città di Novara. Spaccio, un arresto a Novara Il controllo nei pressi della gelateria Il sequestro della droga e dei contanti L'arresto e le accuse Spaccio, un arresto a Novara Nel pomeriggio del 15 gennaio gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Novara hanno portato a termine un’operazione mirata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Teneva in casa un chilo e mezzo di cocaina, arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento di circa un chilo e mezzo di cocaina, oltre a 300 grammi di hashish e attrezzature per il confezionamento. La scoperta è il risultato di una perquisizione in casa, che ha portato alla confisca di sostanze stupefacenti e materiali illegali. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti e attività illecite associate.

Beccato a spacciare, in casa aveva oltre 1 chilo e mezzo di cocaina: arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a spacciare droga. Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre un chilo e mezzo di cocaina nell’abitazione. L’arresto segue le indagini e il controllo che hanno portato alla scoperta di sostanze stupefacenti di notevole quantità. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività volte al contrasto del traffico di droga sul territorio.

