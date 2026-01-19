ABIOGEN Pharma, leader nel settore dei bisfosfonati, apre una nuova fase di crescita con la nascita di Ambros Therapeutics. La società statunitense si focalizza sullo sviluppo clinico del neridronato per il trattamento della Sindrome Dolorosa Regionale Complessa di tipo 1, una patologia rara. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella strategia di internazionalizzazione dell’azienda, rafforzando l’impegno nel portare innovazione e soluzioni terapeutiche in ambito globale.

ABIOGEN Pharma, azienda farmaceutica pisana con una consolidata leadership nello sviluppo dei bisfosfonati, ovvero la classe di farmaci utilizzati principalmente per prevenire e trattare le malattie che causano una perdita di massa ossea, annuncia una nuova fase nella propria strategia di internazionalizzazione e valorizzazione del neridronato, una delle molecole più rilevanti del portafoglio aziendale, cofondando la Ambros Therapeutics, una società biotecnologica statunitense dedicata allo sviluppo clinico avanzato del farmaco per il trattamento della Sindrome Dolorosa Regionale Complessa di tipo 1, una patologia rara e debilitante, nota come Algodistrofia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nasce Ambros, la nuova biotech per lo sviluppo del neridronato negli Stati Uniti

