Narcotraffico e armi dei clan di Villaseta e Porto Empedocle | chiesti altri 17 rinvii a giudizio

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio per 17 persone coinvolte nel secondo filone dell’indagine sui clan di Villaseta e Porto Empedocle. L’indagine, avviata in seguito a quattro operazioni tra dicembre e agosto, approfondisce le attività di narcotraffico e traffico di armi associati a questi gruppi mafiosi.

Il 5 gennaio l’ex presidente del Venezuela, catturato su ordine di Trump e in carcere negli Usa, sarà portato in aula per rispondere delle accuse di traffico d’armi e narcotraffico. Intanto tornano le tensioni con la Danimarca Leggi l'articolo #Maduro - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.