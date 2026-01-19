Narcotraffico e armi dei clan di Villaseta e Porto Empedocle | chiesti altri 17 rinvii a giudizio
La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio per 17 persone coinvolte nel secondo filone dell’indagine sui clan di Villaseta e Porto Empedocle. L’indagine, avviata in seguito a quattro operazioni tra dicembre e agosto, approfondisce le attività di narcotraffico e traffico di armi associati a questi gruppi mafiosi.
La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per i 17 indagati del secondo filone dell’inchiesta sui nuovi clan mafiosi di Villaseta e Porto Empedocle, colpiti da quattro blitz tra dicembre e agosto scorsi. L’udienza preliminare è stata fissata per il 24 febbraio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
