Napoli svolta per la Champions | un infortunato tornerà per Copenaghen

Napoli si prepara alla partita di Champions contro Copenaghen, con Lukaku che si avvicina al rientro. L’attaccante, reduce da un infortunio, dovrebbe essere disponibile per la trasferta, come riportato dal “Corriere dello Sport”. La sua presenza rappresenta un'importante possibilità per la squadra, che punta a confermarsi nel torneo continentale. Restano da valutare le condizioni finali prima della decisione ufficiale sulla sua convocazione.

Lukaku è pronto per tornare. Il big rom sta per volare verso Copenaghen. Le parole del giornale:" Lukaku c'è, di nuovo in gruppo e pronto alla convocazione per quello che a due partite dalla fine può essere considerato il crocevia del futuro in Champions. Napoli dimezzato a causa di Hojlund ma con Romelu in panchina pronto a dare il cambio a Rasmus, sfinito e prosciugato da una serie interminabile di 19 partite dal 28 ottobre a Lecce, dopo l'infortunio, subentrando."

Calcio Napoli, emergenza totale verso Copenaghen: Conte con 9 assenti in Champions

Il Calcio Napoli si prepara alla sfida di Copenaghen in Champions League con diverse assenze importanti. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la rosa azzurra si trova in emergenza, con Rrahmani e Politano indisponibili. La partita si presenta come uno spareggio fondamentale per il cammino europeo del club, che dovrà affrontare la trasferta con numerosi infortunati e senza alcune pedine chiave.

Al Napoli servirà ben altra prestazione in Champions contro il Copenaghen

Il Napoli si prepara alla sfida di Champions contro il Copenaghen, consapevole della necessità di una prestazione più convincente. Dopo aver conquistato una vittoria sofferta contro il Sassuolo, questa volta sarà importante mostrare maggiore solidità e determinazione. La squadra deve puntare a migliorare l’approccio e rafforzare la fase offensiva, per affrontare al meglio una competizione di alto livello come la Champions League.

