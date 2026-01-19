Napoli su Zirkzee se va via Lucca Sullo sfondo c’è Mbangula attenzione su Beto

Il Napoli sta valutando diverse opzioni sul mercato, con particolare attenzione alla possibile cessione di Lucca in favore di Zirkzee, mentre su Mbangula e Beto ci sono interessi e sviluppi da monitorare. Nei prossimi giorni, sono previste novità sia in entrata che in uscita, riflettendo l’intenso lavoro della società per rafforzare la rosa in vista della stagione. Rimanere aggiornati sarà importante per seguire gli sviluppi del mercato azzurro.

In uscita c’è soprattutto Lorenzo Lucca. L’attaccante non ha trovato lo spazio sperato e il club ha già dato il via libera alla sua cessione. Il Nottingham Forest è fortemente interessato e sta lavorando per portarlo in Premier League, con un’operazione che potrebbe chiudersi a breve. Ora la palla passa al giocatore, chiamato a decidere sul suo futuro. Con la possibile partenza di Lucca, il Napoli si sta guardando intorno per rinforzare l’attacco. Uno dei nomi seguiti con attenzione è quello di Joshua Zirkzee, attaccante moderno e versatile, capace di giocare sia come punta centrale sia più arretrato.🔗 Leggi su Dailynews24.it Calciomercato Roma, Zirkzee resta il primo obiettivo: Raspadori sullo sfondoLa Roma mantiene come primo obiettivo di calciomercato Zirkzee, con Raspadori in seconda posizione. Leggi anche: Troise e Carratelli a Stile TV su Roma – Napoli e su Lucca La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Napoli su Zirkzee se va via Lucca. Sullo sfondo c’è Mbangula, attenzione su Beto - Il Napoli è molto attivo sul fronte calciomercato e nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti sia in uscita che in entrata. dailynews24.it

Una voce curiosa: "Napoli, macché En-Nesyri: arriva #Zirkzee, ha già detto di sì" Leggi qui areanapoli.it/share/618682/ - facebook.com facebook

