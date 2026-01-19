Napoli si sblocca il mercato | pronte due cessioni importanti?
Il mercato invernale del Napoli si sta per riaccendere, con due possibili cessioni in programma. La squadra lavora per ottimizzare la rosa, rispettando le normative sul bilancio. Restano da definire le strategie per le prossime settimane, con attenzione alle eventuali occasioni di mercato e alle esigenze tecniche. La società monitora attentamente la situazione, puntando a rafforzare il gruppo senza alterare l’equilibrio complessivo.
Il Napoli è pronto a sbloccare il suo mercato invernale, che dovrà essere, come noto, a ‘saldo zero’. Il club azzurro sta accelerando per le cessioni di Lang e Lucca, che potrebbero lasciare il club partenopeo già nei prossimi giorni.L'olandese, come riferisce Sky Sport, si avvicina al.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Rivoluzione Napoli, pronte tre cessioni: Manna sblocca il mercato
Il calciomercato invernale di gennaio è iniziato con alcune cessioni nel Napoli, tra cui quella di Manna. Nonostante le restrizioni e il budget limitato, la squadra cerca di migliorare la propria rosa attraverso operazioni mirate. La volontà è di rafforzare l’organico senza grandi spese, mantenendo equilibrio e attenzione alle esigenze tecniche. La finestra di mercato rappresenta un’opportunità per ottimizzare la rosa in vista delle prossime sfide.
CALCIOMERCATO NAPOLI: Antonio Conte FURIOSO, Cessione SHOCK!
Lang e Lucca vicini all’uscita, il Napoli sta per sbloccare il mercato in entrata (Di Marzio) Lucca verso il Nottingham Forest, Lang al Galatasaray. In entrata i nomi più gettonati sono (per ora) En-Nesyri e Sterling. https://www.ilnapolista.it/2026/01/lang-e-lucca-vi - facebook.com facebook
