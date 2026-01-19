Napoli mercato a saldo zero | il sogno di un colpo a sorpresa

Il mercato del Napoli si concentra su operazioni a saldo zero, privilegiando prestiti, scambi e giocatori svincolati. Questa strategia mira a rafforzare la rosa senza gravare sul budget del club, mantenendo un profilo sostenibile e attento alle esigenze di bilancio. Un approccio che riflette l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, rispettando le risorse disponibili e puntando sulla qualità dei giocatori senza investimenti immediati.

Il mercato in casa Napoli sta seguendo una linea molto chiara: operazioni a saldo zero. La scelta imposta ha l'obiettivo di rafforzare la rosa senza svuotare le casse del club, puntando per lo più su prestiti, scambi e giocatori a parametro zero. Pur non avendo messo a segno grandi colpi, il Napoli è costantemente alla ricerca di giocatori che possano, senza un impegno economico troppo elevato, contribuire concretamente agli obiettivi della squadra. Nonostante la politica a saldo zero i tifosi azzurri non smettono di sognare e la speranza è che, alla fine, arrivi in un acquisto capace di sorprendere il panorama della Serie A.

Calciomercato Napoli: saldo zero, ma il rinnovo di Conte è il vero colpoNel calciomercato del Napoli, il focus principale non riguarda acquisti o cessioni, ma il rinnovo di contratto di Antonio Conte.

