Napoli l’emergenza infortuni che frena la stagione | tra sfortuna e interrogativi strutturali

A Napoli, l'emergenza infortuni sta influenzando il percorso stagionale della squadra. Problemi muscolari ricorrenti, una rosa spesso incompleta e numerosi cambiamenti forzati sollevano dubbi sulla gestione fisica e sulla preparazione. Questa situazione mette in discussione le strategie adottate e il loro impatto sulle prestazioni, evidenziando la necessità di soluzioni efficaci per migliorare la condizione degli azzurri e garantire continuità.

Stop muscolari a ripetizione, rosa mai al completo e continui cambi forzati: gli infortuni stanno condizionando il cammino degli azzurri e aprono interrogativi sulla gestione fisica. La stagione del Napoli continua a essere segnata da un elemento ormai ricorrente e sempre più preoccupante: l'emergenza infortuni. Un problema che, settimana dopo settimana, ha finito per incidere in modo evidente sul rendimento della squadra, condizionando scelte tecniche, continuità di gioco e, inevitabilmente, risultati.

