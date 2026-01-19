A Castel Volturno il Napoli ha svolto l'allenamento di rifinitura in vista della partita di Champions contro il Copenaghen. Eljif Elmas ha partecipato alla sessione, nonostante abbia richiesto il cambio nell'ultimo match di campionato a causa di un infortunio. Neres, invece, non era presente. La squadra si prepara con attenzione alla sfida europea, mantenendo un'attenzione particolare alle condizioni dei singoli giocatori.

Nell’allenamento di rifinitura del Napoli a Castel Volturno in vista del match di Champions di domani contro il Copenaghen, Eljif Elmas era presente, nonostante abbia chiesto il cambio per infortunio contro il Sassuolo in campionato. In realtà, il vice di Conte, Stellini, aveva dichiarato che si trattava di semplici giramenti di testa dovuti a uno stato influenzale del macedone. Assente, invece, David Neres, che non partirà con la squadra; il brasiliano non si è ancora ripreso dall’infortunio alla caviglia. Gli altri assenti erano: Meret, Rrahmani, Anguissa, Gilmour, De Bruyne e Politano. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, le ultime in vista di Copenaghen: Elmas presente alla rifinitura, Neres assente

Napoli, le ultime di formazione: Elmas e Neres titolari, riposano Lobotka e Politano

Il Napoli si prepara a sfidare il Parma oggi alle 18:30, nel recupero della 16ª giornata di campionato. In vista della partita, le ultime notizie di formazione indicano Elmas e Neres come titolari, mentre Lobotka e Politano riposano. La squadra si presenta con alcune variazioni rispetto alle scorse uscite, in un match importante per mantenere la posizione in classifica.

Leggi anche: Bologna-Napoli, le scelte di Conte: ancora fuori Neres-Lang, confermati Politano ed Elmas?

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Copenaghen-Napoli Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Dopo aver finalmente centrato la prima vittoria casalinga in campionato del 2026, tenuto in piedi il sogno scudetto bis e messo fine alla serie di 3 pari consecutivi, ci sarà ora ... ilmattino.it