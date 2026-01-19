Napoli interesse a sorpresa per un top | cosa filtra

Negli ultimi giorni, il mercato del Napoli registra movimenti significativi, con alcune trattative in corso. Lucca e Noa Lang potrebbero lasciare il club, con Nottingham Forest e Galatasaray come possibili destinazioni. Questi approfondimenti sono fondamentali per comprendere le strategie della squadra e le opportunità di rafforzamento in vista della nuova stagione.

Impazza il calciomercato del Napoli nelle ultime ore, sia in usciti che in entrata. Lucca e Noa Lang sono vicini a lasciare i partenopei, con Nottingham Forest e Galatasaray come probabili destinazioni. Manna cerca i sostituti, ma nel frattempo arriva un interessamento a sorpresa per Romelu Lukaku, proveniente dal Besiktas. Dalla Turchia: il Besiktas pensa a Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, il Besiktas starebbe pensando a Romelu Lukaku. Il belga è sulla via del ritorno in campo dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori sin dalle amichevoli estive. L’attaccante sta per tornare tra i convocati, ma la sua permanenza ora non è scontata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Hojbjerg Juve: l’interesse da parte dei bianconeri è reale e concreto, ma da Marsiglia… Cosa filtra sul centrocampista danese

L'interesse della Juventus per Pierre-Emile Hojbjerg è reale e concreto, ma le fonti dal Marsiglia sottolineano come il centrocampista danese sia considerato un leader imprescindibile per i francesi. La sua permanenza a stagione in corso appare quindi molto probabile, rendendo difficile qualsiasi trattativa di cessione. Un duello di mercato che si preannuncia tutto da seguire, con il giocatore al centro delle attenzioni bianconere.

Milik Juve, che sorpresa dalla Continassa: il polacco alza i giri del proprio motore, cosa filtra in vista della Roma. Tutti gli aggiornamenti

Milik torna protagonista alla Continassa, pronto a infiammare la sfida contro la Roma. Dopo un lungo assenza e un percorso difficile, l’attaccante polacco alza i giri del motore, suscitando entusiasmo tra i tifosi. La strategia di Allegri si fa ancora più interessante con questa mossa a sorpresa, che potrebbe rivelarsi decisiva nel big match. Ecco tutti gli aggiornamenti e le ultime novità sulla sua ripresa e il suo ruolo in vista della sfida.

