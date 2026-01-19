A Napoli, il Tribunale si è espresso contrariamente alla separazione delle carriere dei magistrati, nel contesto del dibattito sulla riforma della giustizia in vista del referendum di marzo. La posizione rappresenta un importante passo nel confronto sulle future modalità di organizzazione del sistema giudiziario italiano.

Prende una posizione netta nel corso del dibattito sulla riforma della giustizia, con un no secco al progetto di separazione delle carriere dei magistrati in vista del referendum di marzo. E lo fa nel corso di un convegno che si tiene all’interno del Palazzo di giustizia di Napoli. Eccolo Maurizio Landini, segretario nazionale Cgil, al cospetto di centinaia di utenti e lavoratori del sistema giustizia a Napoli. Un convegno spot contro il progetto di riforma, alla luce del tenore dell’intervento del leader sindacale. In sintesi, al netto della necessità di adeguare i contratti di lavoro, il segretario Landini offre il proprio contributo nel dibattito di “Un’altra idea di giustizia”, in una mattinata segnata - tra gli altri - dall’intervento del giudice napoletano Marcello De Chiara, sempre e comunque nel tentativo di sostenere le ragioni del no alla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, in Tribunale il no alla separazione delle carriere

Separazione delle carriere, dibattito AIGA a Napoli il 23 gennaio

Il 23 gennaio a Napoli, presso il Teatro Il Pozzo e il Pendolo, si terrà un incontro organizzato da AIGA Napoli dedicato al Referendum Costituzionale e alla separazione delle carriere. L’evento offrirà un’analisi approfondita degli aspetti giuridici e istituzionali legati a queste tematiche, promuovendo un confronto informato tra professionisti e cittadini interessati.

Separazione delle carriere: il dibattito arriva a Napoli con l'Aiga

La Sezione AIGA di Napoli, con il supporto di enti nazionali e locali, organizza un incontro pubblico sul tema della separazione delle carriere. L’evento, rivolto a professionisti e studenti di diritto, intende analizzare gli aspetti giuridici più rilevanti di questa delicata questione, promuovendo un confronto approfondito in un contesto istituzionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Napoli, in Tribunale il no alla separazione delle carriere - Prende una posizione netta nel corso del dibattito sulla riforma della giustizia, con un no secco al progetto di separazione delle carriere dei magistrati in vista del referendum di marzo. msn.com