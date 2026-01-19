Il dottor Raffaele Canonico, capo dello staff medico del Napoli, ha fornito un aggiornamento sugli infortuni recenti dei nerazzurri. Durante un’intervista alla radio ufficiale del club, ha descritto le diagnosi di Rrahmani e Politano, evidenziando i tempi di recupero stimati. Una panoramica chiara e obiettiva sulla situazione degli infortunati Napoli, utile per comprendere l’attuale stato fisico della squadra.

Tempo di lettura: 5 minuti Due settimane di stop per Rrahmani, un mese per Politano. E’ questa la diagnosi sugli ultimi infortunati del Napoli fatta da Raffaele Canonico, capo dello staff medico del Napoli che ha parlato oggi alla radio ufficiale del club “Crc”. Alla vigilia del match di Champions a Copenaghen, Canonico parte dagli infortunati di sabato: “Rrahmani ha una distrazione al gluteo – ha detto – una lesione non importante. Non dovrebbe richiedere molto tempo: una prognosi di massimo 2 settimane. Politano ha una lesione distrattiva al semimembranoso, che essendo un flessore richiederà un po’ più di tempo, siamo intorno alle 4 settimane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, il dottore Canonico analizza gli infortuni uno per uno: che Caporetto!

Napoli, parla il dott. Canonico: «Scienza non democratica, infortuni spiegati uno per uno»

Il dottor Canonico, esperto in medicina sportiva, analizza gli infortuni occorsi ai giocatori del Napoli, sottolineando come la scienza medica non sia democratica e richieda un’analisi approfondita di ogni caso. Dopo settimane di discussioni, la sua presa di posizione fornisce chiarimenti dettagliati sui motivi e le modalità di trattamento, offrendo un punto di vista professionale su un tema di grande attualità.

Luisa Ranieri è la preside-coraggio che va a recuperare gli studenti a casa uno a uno

Luisa Ranieri rappresenta una presenza rassicurante in una scuola situata nella periferia di Napoli, a Caivano, un’area gravata da problemi di criminalità, spaccio e dispersione scolastica. La sua dedizione si manifesta nel recupero degli studenti a domicilio, uno a uno, offrendo un sostegno concreto a giovani spesso lasciati indietro. Un esempio di impegno quotidiano per favorire l’educazione e il riscatto in un contesto difficile.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Napoli, il punto sugli infortunati: "Lukaku può giocare. Anguissa? I tempi si allungano" - Il responsabile medico del club, il dottor Canonico, ha indicato le date dei possibili recuperi. corrieredellosport.it