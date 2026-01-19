Napoli il bollettino medico | lesioni per Politano e Rrahmani
La SSC Napoli ha diffuso il bollettino medico aggiornato sulle condizioni di Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti infortunati durante la partita contro il Sassuolo. Entrambi i giocatori sono stati sottoposti alle valutazioni cliniche necessarie e si attendono ulteriori dettagli sulle loro condizioni e sui tempi di recupero. La società ha assicurato l’attenzione medica continua per garantire il miglior percorso di recupero.
"> La SSC Napoli ha diramato un comunicato ufficiale per aggiornare sulle condizioni di Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti infortunati nel corso della gara contro il Sassuolo. «In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo – si legge nella nota del club – Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital». Gli accertamenti hanno evidenziato due lesioni muscolari: «Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro».🔗 Leggi su Napolipiu.com
