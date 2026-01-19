Napoli il bollettino medico | lesioni per Politano e Rrahmani

La SSC Napoli ha diffuso il bollettino medico aggiornato sulle condizioni di Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti infortunati durante la partita contro il Sassuolo. Entrambi i giocatori sono stati sottoposti alle valutazioni cliniche necessarie e si attendono ulteriori dettagli sulle loro condizioni e sui tempi di recupero. La società ha assicurato l’attenzione medica continua per garantire il miglior percorso di recupero.

"> La SSC Napoli ha diramato un comunicato ufficiale per aggiornare sulle condizioni di Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti infortunati nel corso della gara contro il Sassuolo. «In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo – si legge nella nota del club – Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital». Gli accertamenti hanno evidenziato due lesioni muscolari: «Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro».🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli, il bollettino medico: lesioni per Politano e RrahmaniLa SSC Napoli ha pubblicato un bollettino medico aggiornato sulle condizioni di Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti infortunati durante la partita contro il Sassuolo.

Il Napoli comunica il bollettino medico: Politano, lesione distrattiva al semimbranoso. Rrahmani, al gluteoIl Napoli ha reso noto il proprio bollettino medico riguardante gli infortuni occorsi durante la partita contro il Sassuolo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Il Napoli comunica il bollettino medico: #Politano, lesione distrattiva al semimbranoso. #Rrahmani al gluteo Il club non scrive la tempistica ma come anticipato oggi dai media, Politano starà fuori un mese, Rrahmani si spera non più di dieci giorni https://www.il; Napoli, le condizioni di Politano e Rrahmani: il bollettino medico; Napoli, Politano e Rrahmani: il bollettino medico e la possibile sorpresa Lukaku - Napoli Village -; Focus Napoli – Sassuolo. Lobotka e Milinkovic Savic per una vittoria di sofferenza. Ma è il bollettino medico a far paura a Conte.

Il Napoli comunica il bollettino medico: Politano, lesione distrattiva al semimbranoso. Rrahmani al gluteoMatteo Politano e Amir Rrahmani hanno subito due infortuni nel match tra Napoli e Sassuolo. Entrambi hanno una lesione distrattiva. ilnapolista.it

Napoli, il bollettino medico: lesioni per Politano e Rrahmani«In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo – si legge nella nota del club – Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital». napolipiu.com

Il conto alla rovescia verso Juventus-Napoli si accompagna a un bollettino sempre più preoccupante per Antonio Conte. In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Giovane dal Verona e dopo le cessioni di Lucca al Nottingham Forest e Lang al Galatasaray, il tecnico x.com

La bollettino bianco, la pizza preferita di Mirko Benvenuti al Sud – LUSCIANO Viale della Libertà 47, Lusciano (CE) Benvenuti al Sud – SECONDIGLIANO Corso Secondigliano 144, Napoli (NA) #benvenutialsud #pizzeria #lusciano #tuttopizza #secondigli - facebook.com facebook