Napoli ecco Lukaku! Guarda l' allenamento con i compagni

Da gazzetta.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Romelu Lukaku si è unito ai compagni di squadra durante l’allenamento a Napoli, preparandosi per la partita di martedì contro il Copenaghen. L’attaccante belga ha partecipato alle esercitazioni insieme al gruppo, in vista della prossima sfida europea. La presenza di Lukaku rappresenta un’opzione in più per la squadra in vista dell’impegno internazionale.

L'attaccante belga si è allenato col gruppo in vista della sfida di martedì sul campo del Copenaghen.

