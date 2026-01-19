Il Napoli si prepara alla sfida contro il Copenaghen, affrontando diverse assenze a causa di infortuni. La squadra lavora per recuperare alcuni giocatori, ma al momento non sono disponibili i top nella rifinitura. La situazione infortuni rimane complessa, e la formazione sarà probabilmente priva di alcuni elementi chiave per la partita.

Il Napoli continua a ‘leccarsi le ferite’ e deve fare conto con le numerose assenze. Si aspettano i rientri in campi di alcuni infortunati a lungo out, ma nel frattempo altri tornano a riempire l’infermeria. Tra questi Neres, rientrato dopo il problema alla caviglia, ma adesso nuovamente out. Il brasiliano sente ancora dolore e non partirà con la squadra verso la Danimarca. Ancora problemi per il Napoli: Neres non ci sarà col Copenaghen. Come riportato da Il Mattino, nella rifinitura prima della partenza verso la Danimarca, David Neres non si è allenato con i compagni. Il brasiliano sente ancora dolore e non è al meglio dopo l’infortunio alla caviglia in Lazio-Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

A Castel Volturno il Napoli ha svolto l'allenamento di rifinitura in vista della partita di Champions contro il Copenaghen. Eljif Elmas ha partecipato alla sessione, nonostante abbia richiesto il cambio nell'ultimo match di campionato a causa di un infortunio. Neres, invece, non era presente. La squadra si prepara con attenzione alla sfida europea, mantenendo un'attenzione particolare alle condizioni dei singoli giocatori.

La Groenlandia manifesta la volontà di ottenere l’indipendenza, rifiutando l’influenza sia degli Stati Uniti sia della Danimarca. In risposta alle dichiarazioni di Donald Trump e alle crescenti tensioni geopolitiche nell’area artica, i partiti groenlandesi si uniscono per ribadire il loro desiderio di autonomia. Questa posizione riflette le ambizioni di una regione strategicamente importante e il suo diritto di decidere il proprio futuro.

