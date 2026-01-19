Napoli si prepara ad affrontare una fase cruciale della stagione, con l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. La presenza di Antonio Conte come possibile nuovo allenatore solleva interrogativi sulla sua reale volontà di puntare alla massima competizione europea. La Gazzetta dello Sport approfondisce il tema, analizzando le implicazioni di questa eventuale scelta e il rischio di un’uscita prematura del Napoli dalla competizione.

Caro Napoli, quanto tiene Antonio Conte alla Champions? È la domanda che si pone e pone la Gazzetta dello Sport con Sebastiano Vernazza. Il Napoli domani sera in Champions ha la partita spareggio contro il Copenaghen. Il Napoli è 23esimo in classifica (ai play-off vanno dalla nona alla 24esima), il Copenghane è 24esimo. hanno gli stessi punti: sette. La Gazzetta ricorda che il Napoli domani sera deve vincere e ricorda che gli azzurri quest’anno in Champions hanno perso in tre trasferte su tre. Scrive il quotidiano sportivo milanese: Conte vive momenti difficili sia in campionato sia in Europa, i tanti infortuni hanno guastato la stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, c’è da capire quanto Conte tenga alla Champions. Il Napoli rischia di uscire (Gazzetta)

Leggi anche: Il Napoli di Conte è allergico alla Champions League (e ora rischia)

Gazzetta dello Sport: “Mourinho domina Conte: Napoli travolto e ora rischia i playoff”

Una notte indimenticabile a Lisbona, dove il Benfica di Mourinho ha dominato il Napoli di Conte nel loro primo confronto in Champions, mettendo a rischio la qualificazione degli azzurri. Sebastiano Vernazza analizza l’impatto di questa sfida e le conseguenze per il cammino europeo della squadra partenopea.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Napoli, vicine le cessioni di Lang e Lucca - Per l'attaccante, la chance in Premier al Nottingham Forest. rainews.it