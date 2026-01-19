Napoli capitale del make-up | apre l’Accademia di Ciro Florio

Napoli si afferma come centro di eccellenza nel settore del make-up con l’apertura dell’Accademia di Ciro Florio. Questo nuovo polo formativo si dedica al training nel campo del makeup creativo, rivolgendosi a professionisti e appassionati interessati a cinema, teatro e televisione. Un’opportunità per approfondire tecniche e competenze in un contesto dedicato, contribuendo allo sviluppo di una formazione qualificata in un settore in continua evoluzione.

Con l'Accademia di Ciro Florio nasce il primo polo formativo dedicato al makeup creativo per cinema, teatro e televisione. Ha aperto ufficialmente i battenti l'Accademia di Ciro Florio, all'interno della Fashion Lab Gallery, diretta da Francesco Bottone, noto formatore nell'ambito dell'hair styling. Lo spazio, di circa 400 mq, è situato in via San Giacomo 24, a pochi passi da Piazza Municipio. Si tratta della prima realtà del Sud Italia interamente dedicata alla formazione nelle arti del trucco e dell'acconciatura per cinema, televisione e teatro. L'inaugurazione ha rivelato una struttura che rappresenta molto più di una semplice scuola: è un vero e proprio hub creativo pensato per rivoluzionare il settore in Campania. 🔗 Leggi su 2anews.it

L’anno di Napoli come Capitale Europea dello Sport si inaugura con il Trofeo Marcello Campobasso, una delle più importanti regate internazionali di vela per giovani. Organizzata al Reale Yacht Club Canottieri Savoia, la competizione vede la partecipazione di 120 velisti provenienti da otto Paesi europei. La 32ª edizione rappresenta un momento di grande tradizione e sportività, offrendo un’occasione di confronto tra i giovani e valorizzando il ruolo di Napoli nel panorama velico internazionale.

