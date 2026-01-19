Napoli bollettino di guerra | oltre 100 gare perse per infortunio! Da Neres a Politano e Rrahmani ma c’è un rientro

Il Napoli affronta una difficile stagione segnate da numerosi infortuni, con oltre 100 partite perse tra Neres, Politano e Rrahmani. Tuttavia, si registra anche un raggio di speranza con il rientro di alcuni giocatori. Questa situazione sta influenzando notevolmente le prestazioni della squadra, rendendo fondamentale il monitoraggio degli sviluppi e degli eventuali recuperi.

Napoli, infortunio Rrahmani: oggi sarà valutato con Politano. E Neres è un giallo

Napoli si prepara alla prossima sfida con alcune incognite in difesa. Rrahmani sarà valutato oggi insieme a Politano, mentre il futuro di Neres resta incerto. Gli infortuni continuano a rappresentare una sfida per il team, che deve fare i conti con assenze importanti. La rosa del Napoli dovrà quindi adattarsi alle nuove difficoltà per mantenere il ritmo in campionato.

Napoli, infortunio Rrahmani e Politano: quando rientrano? I tempi di recupero

Napoli informa che Amir Rrahmani e Matteo Politano sono ancora in fase di monitoraggio medico. Nessuno dei due sarà disponibile per la partita contro il Copenaghen in Champions League e per le gare successive. Restano da definire i tempi di recupero, che dipenderanno dagli esiti dei controlli clinici in corso. La società fornirà aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sul loro ritorno in campo.

