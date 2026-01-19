Napoli agguato alla Sanità | in corso l' analisi dei video acquisiti dalla Polizia

A Napoli, nel quartiere Sanità, la Polizia sta esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza in seguito a un'aggressione che ha coinvolto due persone. L'intervento, coordinato dalla direzione distrettuale antimafia, mira a identificare i responsabili e fare luce sull'accaduto. Le indagini proseguono con l'analisi dei materiali raccolti, nel rispetto delle procedure investigative e della privacy.

La Polizia, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, sta analizzando i video dei sistemi di videosorveglianza della Sanità, a Napoli, per risalire agli autori del ferimento di due ragazzi di 19 e 20 anni che nella notte tra sabato e domenica sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco in vico Lammari. Dei due, il più grave è il 19enne, Pasquale Pillo, raggiunto dai colpi al torace: da domenica è ricoverato nell'ospedale Vecchio Pellegrini. Assieme a lui è stato ferito, in maniera lieve ad un braccio, Antonio Martusciello, 20 anni. Pillo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Napoli, 48enne ucciso in un agguato in strada: indagini in corso

Un grave episodio di violenza si è verificato a Scisciano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 48 anni è stato vittima di un agguato in strada. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della stazione di San Vitaliano, che stanno conducendo le indagini per fare luce sulla vicenda. La comunità è sconvolta da quanto accaduto, mentre le forze dell'ordine lavorano per chiarire i motivi e individuare i responsabili.

