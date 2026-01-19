Napoli adesso è ufficiale | arriva la firma tutto fatto!

È arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto di uno dei giocatori attualmente in rosa al Napoli. In un contesto di mercato in fermento e molte voci sui possibili acquisti e cessioni, questa notizia conferma la stabilità della squadra e la volontà di continuità del club. La trattativa si è conclusa positivamente, garantendo un ulteriore elemento di affidabilità alla rosa di Antonio Conte.

Mentre incombe il mercato e sono diverse le voci che riguardano il Napoli e quelli che potrebbero essere i colpi in entrata e uscita, in questi minuti è arrivata una notizia che riguarda uno dei giocatori già presenti all'interno della rosa azzurra: il rinnovo per uno degli elementi già a disposizione di Antonio Conte. SSC Napoli, Contini firma il rinnovo. Il club ha ufficializzato attraverso una nota ufficiale il rinnovo di contratto di Nikita Contini, che resterà in azzurro fino al 2031. Cosi la SSC Napoli ha reso tutto ufficiale attraverso un comunicato: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini fino al 30 giugno 2031.

La Sampdoria ha ufficializzato l'arrivo di Palma dall'Udinese, in prestito. Il club blucerchiato conferma il suo impegno nel rafforzare la rosa con giovani talenti, mantenendo la strategia di investire sul futuro. La comunicazione ufficiale fornisce tutti i dettagli sull'operazione, sottolineando l'importanza di questa scelta per il progetto della squadra.

