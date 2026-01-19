Sabato scorso ho avuto il piacere di visitare una delle esposizioni più significative organizzate dall’Hangar Bicocca di Milano, uno spazio dedicato all’arte contemporanea. Tra le opere, spiccava il lavoro di Nan Goldin, nota per la capacità di catturare momenti autentici e raccontare storie attraverso la fotografia. Un'occasione per riflettere sulla forza delle immagini nel comunicare emozioni e realtà quotidiane, in un contesto che valorizza l’arte e la cultura.

Sabato sono stata a una delle nostre più belle che l’Hangar Bicocca, di Milano, abbia mai organizzato e curato. Si tratta della mostra di Nan Goldin, che si presenta come un attraversamento emotivo prima ancora che visivo. Lo spazio è caratterizzato da totale assenza di luce, rendendo il clima più suggestivo, e con un vastissimo assortimento di fotografie e video compone un racconto stratificato fatto di soprusi, abbandoni, discriminazioni e vite ai margini, ma soprattutto di comunità e minoranze che trovano nello sguardo dell’artista uno spazio di esistenza autentica. Goldin è dentro le storie che racconta, le vive, le condivide, e questa prossimità si avverte in ogni immagine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Nan Goldin sa quando scattare e raccontare storie

Di baci e lividi. Le anime che Nan Goldin ha amato e ritratto

