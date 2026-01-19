Musetti-Collignon | orario precedenti e dove vederla in tv
Lorenzo Musetti torna in campo per affrontare Raphael Collignon nel primo turno dello Slam di Melbourne. L'incontro si svolgerà tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, con diretta su TV e streaming. Di seguito, le informazioni su orario, precedenti e modalità di visione dell'incontro.
(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti. Nella notte tra oggi, lunedì 19 gennaio, e domani, martedì 20, il tennista azzurro sfida il belga Raphael Collignon – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam di Melbourne. Musetti è reduce dalla finale persa nel torneo preparatorio di Hong Kong, che ha aperto la sua stagione, dove si è arreso ad Alexander Bublik, ma grazie a cui ha raggiunto il suo best ranking, volando al terzo posto della classifica Atp. La sfida tra Musetti e Collignon è in programma martedì 20 gennaio non prima dell'1.30 ora italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello degli Australian Open che sarà il loro primo incrocio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Musetti-Sonego: orario, precedenti e dove vederla in tv
Leggi anche: Musetti-Muller: orario, precedenti e dove vederla in tv
Dove vedere in tv Musetti-Collignon, Australian Open 2026: orario, programma, streaming - Lorenzo Musetti farà il proprio esordio negli Australian Open 2026 martedì 20 gennaio. oasport.it
Australian Open, pubblicato il programma di martedì 20 gennaio Jannik Sinner sfiderà il francese Hugo Gaston sulla Rod Laver Arena dalle ore 9 italiane. Lorenzo Musetti esordirà con il belga Raphael Collignon in apertura sulla Margaret Court Arena (dal - facebook.com facebook
Jannik Sinner esordirà contro Gaston martedì, 20 gennaio, alle 9 del mattino (ora italiana), sulla Rod Laver Arena. Musetti giocherà all'1:30 del mattino contro Collignon sulla Margaret Court Arena x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.