Muore travolto dal treno circolazione sospesa per gli accertamenti dell' autorità giudiziaria

Nella tratta tra Ponte San Giovanni e Bastia Umbra, si è verificato un incidente alle ore 15, che ha causato la morte di una persona travolta da un treno. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per chiarire quanto accaduto.

Una persona è stata travolta e uccisa da un treno nella tratta Ponte San Giovanni-Bastia Umbra.L'incidente è avvenuto intorno alle 15.10 a Ospedalicchio di Bastia Umbra, nei pressi di un passaggio a livello lungo la strada statale 147, a Ospedalicchio di Bastia Umbra.La circolazione è stata.

