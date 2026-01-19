Moviola Milan Lecce | tra cartellini e fuorigioco gli episodi dubbi del match La gestione di Zufferli…
Analisi degli episodi controversi durante la moviola di Milan-Lecce, match valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La gestione di Luca Zufferli si è distinta per precisione e equilibrio, con particolare attenzione a cartellini e fuorigioco. Di seguito, un riepilogo dettagliato degli episodi più discussi e delle decisioni arbitrali adottate durante l’incontro a San Siro.
Moviola Parma Genoa, gli episodi dubbi del match del Tardini. La gestione di Pairetto…
La partita tra Parma e Genoa, valida per la 21ª giornata di Serie A 202526, ha suscitato diverse discussioni legate ad alcuni episodi controversi. La gestione dell’arbitro Pairetto è stata al centro di attenzione, in un incontro caratterizzato da intensità e fisicità. Di seguito, analizziamo gli episodi dubbi che hanno segnato il match, offrendo una panoramica obiettiva e dettagliata sugli aspetti più discussi della partita.
Moviola Juve Lecce LIVE: gli episodi dubbi del match
Segui la moviola di Juventus-Lecce, una panoramica degli episodi più discussi e controversi della partita valida per la 18ª giornata di Serie A 202526. In questa analisi vengono analizzati gli interventi arbitrali e le decisioni più rilevanti, offrendo una visione obiettiva degli episodi dubbi durante il match. Un approfondimento utile per chi desidera comprendere le principali situazioni arbitrali della partita.
