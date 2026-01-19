Moulin Rouge! Il Musical, diretto da Massimo Romeo Piparo, torna al Sistina Chapiteau di Roma con nuove date fino a marzo. Serena Autieri interpreta Satine, protagonista della produzione che continua a riscuotere successo tra il pubblico. Lo spettacolo, noto per la sua atmosfera coinvolgente, offre un’esperienza teatrale di grande livello, confermando la sua presenza tra gli appuntamenti più apprezzati della scena musicale romana.

Moulin Rouge! Il Musical: Serena Autieri diventa Satine nell’acclamato kolossal diretto da Massimo Romeo Piparo: lo spettacolo prolunga la sua permanenza a Roma e va in scena al Sistina Chapiteau fino a marzo. Sarà Serena Autieri, la regina del teatro musicale italiano, a vestire i panni della fascinosa Satine nel Moulin Rouge! Il Musical diretto da Massimo Romeo Piparo. Fascino, talento, maturità artistica, phisyque du role perfetto per questo personaggio: Serena Autieri consacra il binomio artistico con Piparo, riuscendo -grazie alla lunga e inedita programmazione di questo “spettacolo spettacolare”- a far coincidere le rispettive strade. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Moulin Rouge! Il Musical: Serena Autieri diventa Satine, nuove date al Sistina Chapiteau

Serena Autieri star di “Mouln Rouge! Il musical” al Sistina Chapiteau

Serena Autieri sarà la protagonista di “Moulin Rouge! Il Musical” al Sistina Chapiteau di Roma. L’attrice, nota per la sua esperienza nel teatro musicale italiano, interpreterà il ruolo di Satine, portando in scena una produzione diretta da Massimo Romeo Piparo. La rappresentazione si svolgerà nel contesto di un allestimento che promette di coinvolgere il pubblico con una rivisitazione fedele e curata del famoso musical.

Al Sistina Chapiteau Musical “Moulin Rouge”, 50.000 biglietti venduti

Il Sistina Chapiteau celebra un successo straordinario con “Moulin Rouge! Il Musical”, che, a soli dieci settimane dal debutto, ha già venduto 50.000 biglietti. Lo spettacolo, diretto da Massimo Romeo Piparo e ispirato al celebre film di Baz Luhrmann, continua a incantare il pubblico di Roma, confermando il suo ruolo di uno degli eventi più attesi e amati della scena teatrale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Moulin Rouge! Il Musical: Serena Autieri è Satine - Sarà Serena Autieri, la regina del teatro musicale italiano, a vestire i panni della fascinosa Satine nel “ Moulin Rouge! msn.com