Il 19 gennaio 2026 segna il ricordo di un’immagine storica risalente al 1985, quando Adriana Mulassano fotografò i principali stilisti italiani del Made in Italy. Questa foto rappresenta un momento significativo della moda italiana, catturando l’essenza di un’epoca di grande prestigio e innovazione. Un’immagine che testimonia l’importanza e l’eredità di quegli stilisti, simboli di un settore che ha scritto pagine fondamentali della storia del fashion.

Milano, 19 gennaio 2026 – Uno scatto che è entrato nella storia, non solo in quella della moda. Milano, 1985, la giornalista di moda Adriana Mulassano immortala i pilastri dell’haute couture tricolore, nel momento di suo massimo fulgore. Sono dodici stilisti e designer che sorridono di fronte al Duomo (anche se, originariamente, la fotografia fu realizzata davanti all’Arco della Pace e successivamente ritoccata). Con la morte di Valentino Garavani oggi, lunedì 19 gennaio, ovviamente presente in quell’immagine, di quei monumenti del fashion resta viva solo Paola Fendi, classe 1931, esponente della dinastia che dà il nome a un marchio nato a Roma nel 1925. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto Valentino: quella foto del 1985 con gli stilisti-mito del Made in Italy. Chi c’era e perché è storica

Valentino, morto lo stilista e gigante della moda Made in Italy: aveva 93 anniValentino Garavani, noto stilista e figura di rilievo nel panorama della moda italiana, è scomparso all'età di 93 anni.

Leggi anche: Moda: è morto Valentino Garavani, l’ultimo fra i grandi stilisti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Morto Valentino Garavani, ecco le star che hanno indossato i suoi abiti - Dopo la sua morte, la mente va a tutte le star che hanno indossato abiti Valentino. iltempo.it