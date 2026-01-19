Morto Valentino | nessun figlio ecco a chi va l’eredità

Con la scomparsa di Valentino Garavani si apre una riflessione sull’eredità lasciata dal noto stilista, non solo in termini di marchio, ormai distante dalla sua gestione, ma anche riguardo al patrimonio personale accumulato in oltre sessant’anni di attività. Questa vicenda solleva domande su chi riceverà i beni e come verrà gestito il patrimonio lasciato, nel rispetto della sua lunga carriera e delle sue volontà.

Con la scomparsa di Valentino Garavani si apre, inevitabilmente, il capitolo dell’ eredità: non tanto del marchio, già da tempo fuori dalle sue mani, quanto del patrimonio personale costruito in oltre sessant’anni di carriera. In assenza di figli e coniugi, l’asse successorio potrebbe seguire percorsi meno “di sangue” e più affettivi, tra legati, fondazioni e scelte testamentarie. Il nome più vicino, nella successione morale e verosimilmente anche materiale, è quello di Giancarlo Giammetti. Compagno di vita e socio fondatore, condivide con Valentino la gestione di asset e strutture nate per amministrare beni e progetti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Ornella Vanoni, il suo patrimonio incredibile a chi va in eredità? Ecco la verità che nessuno conosce!

Nessun mostro, solo un figlio abbandonato. Va in scena l’ansia della performance continuaL’arte e il teatro spesso riflettono le paure e i miti della società.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

È morto Valentino Garavani: l’addio al grande stilista italiano. Aveva 93 anni - È morto Valentino Garavani a 93 anni nella sua casa di Roma. msn.com