È deceduto a 93 anni Valentino Garavani, noto stilista italiano. Secondo la nota della Fondazione, si è spento nella sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda e dell’eleganza.

È morto all'età di 93 anni lo stilista Valentino. "Valentino Garavani - si legge nalla nota della Fondazione - si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari". La camera ardente si terrà mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11:00 alle 18:00, presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma; mentre il funerale si terrà venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma. Nato a Voghera l’11 maggio 1932, ha mostrato una spiccata passione per la moda fin da piccolo, in particolare da quando creò un abito per la zia Rosa, proprietaria di un negozio di passamaneria a Voghera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Morto Valentino, lo stilista aveva 93 anni

È morto Valentino: lo stilista aveva 93 anniÈ venuto a mancare Valentino, il celebre stilista italiano, all’età di 93 anni.

E’ morto lo stilista Valentino, aveva 93 anniÈ morto Valentino, celebre stilista italiano, all'età di 93 anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Moda, è morto lo stilista Valentino Garavani - Lo stilista Valentino Garavani si è spento all’età di 93 anni a Roma, dove aveva scelto di vivere e lavorare da sempre. avvenire.it