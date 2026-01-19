Morto Valentino Garavani la reazione e i messaggi da Meloni a Salvini per ricordare lo stilista leggenda

La scomparsa di Valentino Garavani ha suscitato cordoglio tra figure pubbliche e personalità del mondo dello spettacolo e della politica. La premier Meloni e leader come Salvini hanno espresso il loro rispetto e la stima per lo stilista, riconoscendone l'importanza nel panorama della moda e della cultura italiana. Un tributo che testimonia l’impatto duraturo di una figura considerata una vera leggenda nel settore.

La morte di Valentino Garavani ha avuto effetto sul mondo della spettacolo e la politica. Tanti i messaggi di cordoglio, dalla premier a Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Morto Valentino Garavani, la reazione e i messaggi da Meloni a Salvini per ricordare lo stilista "leggenda" È morto lo stilista Valentino GaravaniValentino Garavani, noto stilista italiano, è deceduto oggi all'età di 93 anni. Morto lo stilista Valentino Garavani. Funerali venerdì a RomaÈ venuto a mancare Valentino Garavani, celebre stilista italiano, all’età di 93 anni. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. È morto Valentino Garavani: l’addio al grande stilista italiano. Aveva 93 anni - È morto Valentino Garavani a 93 anni nella sua casa di Roma. msn.com

È morto lo stilista Valentino, aveva 93 anni Roma - Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri ARTICOLO: https://www.tusciaweb.eu/2026/01/morto-lo-stilista-valentino-gigante-della-moda/#gsc.tab=0 - facebook.com facebook

È morto Valentino, dalla politica allo spettacolo i messaggi di cordoglio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.