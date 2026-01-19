Morto Valentino Garavani la reazione e i messaggi da Meloni a Salvini per ricordare lo stilista leggenda

19 gen 2026

La scomparsa di Valentino Garavani ha suscitato cordoglio tra figure pubbliche e personalità del mondo dello spettacolo e della politica. La premier Meloni e leader come Salvini hanno espresso il loro rispetto e la stima per lo stilista, riconoscendone l'importanza nel panorama della moda e della cultura italiana. Un tributo che testimonia l’impatto duraturo di una figura considerata una vera leggenda nel settore.

È morto lo stilista Valentino GaravaniValentino Garavani, noto stilista italiano, è deceduto oggi all'età di 93 anni.

