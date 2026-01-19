È scomparso Pietro Macchione, editore e promotore culturale di Varese. Con oltre trent’anni di attività, ha contribuito a valorizzare la scena letteraria locale e nazionale attraverso numerose collane e pubblicazioni. La sua opera ha lasciato un segno importante nel panorama editoriale, consolidando il ruolo di Varese come centro di cultura e letteratura in Italia.

Varese, 19 gennaio 2026 – Più di trent’anni di attività, quasi venti collane, centinaia e centinaia di titoli, un’instancabile attività di promozione della cultura e delle lettere che ha messo Varese, una volta di più, sulla mappa dell’editoria italiana. È lutto nella città giardino per la scomparsa di Pietro Macchione, editore con un catalogo di quasi duemila volumi, con cuore e spirito ben piantati a Varese, senza però rinunciare a proiettare lo sguardo negli altri territori italiani e anche oltre confine, in particolare nel vicino Canton Ticino. Aveva 82 anni e da un mese era ricoverato all’ospedale di Niguarda a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Morto Pietro Macchione, l'editore che ha raccontato la storia (e le storie) di Varese

