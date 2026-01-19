Morto Pietro Macchione l’editore che ha raccontato la storia e le storie di Varese
È scomparso Pietro Macchione, editore e promotore culturale di Varese. Con oltre trent’anni di attività, ha contribuito a valorizzare la scena letteraria locale e nazionale attraverso numerose collane e pubblicazioni. La sua opera ha lasciato un segno importante nel panorama editoriale, consolidando il ruolo di Varese come centro di cultura e letteratura in Italia.
Varese, 19 gennaio 2026 – Più di trent’anni di attività, quasi venti collane, centinaia e centinaia di titoli, un’instancabile attività di promozione della cultura e delle lettere che ha messo Varese, una volta di più, sulla mappa dell’editoria italiana. È lutto nella città giardino per la scomparsa di Pietro Macchione, editore con un catalogo di quasi duemila volumi, con cuore e spirito ben piantati a Varese, senza però rinunciare a proiettare lo sguardo negli altri territori italiani e anche oltre confine, in particolare nel vicino Canton Ticino. Aveva 82 anni e da un mese era ricoverato all’ospedale di Niguarda a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Gianluigi Armaroli è stato un giornalista italiano noto per aver raccontato l'Italia al Tg5. La sua carriera si è contraddistinta per professionalità e serietà, contribuendo a informare il pubblico con obiettività e competenza. Figura rispettata nel panorama giornalistico, Armaroli ha lasciato un'impronta significativa nel giornalismo televisivo nazionale. La sua esperienza rappresenta un esempio di impegno e passione per il mestiere di cronista.
