Morto lo stilista Valentino nella sua residenza romana

Oggi si è spento Valentino Garavani, celebre stilista italiano e fondatore della rinomata maison che porta il suo nome. La sua figura ha segnato profondamente il mondo della moda, lasciando un’eredità di eleganza e raffinatezza. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore, che ricorda con riconoscenza il contributo di un artista che ha definito lo stile italiano nel corso degli anni.

Si è spento oggi Valentino Garavani, uno dei più grandi stilisti italiani e fondatore della storica maison che porta il suo nome. La notizia è stata comunicata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti con una nota ufficiale: «Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari». Secondo quanto annunciato, la camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle ore 11 alle 18. I funerali si terranno venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8, sempre a Roma.🔗 Leggi su Funweek.it

Valentino Garavani si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. Aveva 93 anniValentino Garavani, rinomato stilista italiano nato a Voghera nel 1932, si è spento oggi nella sua residenza romana all’età di 93 anni.

Leggi anche: Moda, è morto lo stilista Valentino

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della moda - Il grande stilista si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari, ... ilmattino.it