Morto il chitarrista Ralph Towner suonò con Pino Daniele

È scomparso Ralph Towner, chitarrista e polistrumentista di 85 anni, noto per le sue collaborazioni nel mondo della musica. Tra le sue esperienze più significative, la partecipazione all’album di Pino Daniele,
È morto all'età di 85 anni il chitarrista Ralph Towner. Polistrumentista e compositore, aveva collaborato con Pino Daniele all'album Che Dio ti benedica, uno dei progetti più sperimentali del cantautore napoletano.🔗 Leggi su Fanpage.it
