Morte Paolo Mendico ancora nessuna notizia sui provvedimenti degli ispettori

Al momento, l'Ufficio scolastico regionale non ha diffuso aggiornamenti sulla relazione relativa alla vicenda di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano che si è suicidato pochi giorni dopo il rientro a scuola a settembre. Restano quindi incerte le notizie sui provvedimenti degli ispettori e sulle eventuali misure adottate in seguito all'incidente.

Parla la Garante Monica Sansoni: "È importante per tutti conoscere la verità sulle responsabilità". E annuncia la costituzione di parte civile Nessuna notizia è ancora stata resa nota dall'Ufficio scolastico regionale in merito alla relazione su quanto accaduto nella scuola frequentata da Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano che si è tolto la vita a poche ore dal rientro in classe a settembre. Paolo sarebbe stato vittima di bullismo, lo hanno denunciato più volte i genitori, senza che nessuno abbia fatto nulla. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha subito inviato gli ispettori che hanno analizzato il contesto e cercato di capire cosa ha scatenato la decisione di Paolo e quanto l'atteggiamento dei docenti e degli studenti dell'istituto abbia influito.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Caso Paolo Mendìco, relazione choc degli ispettori: “Scuola carente sui protocolli antibullismo”

Gli ispettori hanno evidenziato importanti carenze nei protocolli antibullismo presso l’istituto frequentato da Paolo Mendìco, il giovane di 14 anni di Santi Cosma e Damiano deceduto lo scorso settembre. La relazione sottolinea criticità nella gestione dei casi di disagio e la mancanza di adeguate procedure di intervento, sollevando preoccupazioni sulla tutela degli studenti e sulla prevenzione del fenomeno nel contesto scolastico.

Morte di Paolo Mendico, gli ispettori del ministero contestano “bugie e omissioni” alla scuola: “Non ha fatto valutazioni approfondite sui comportamenti aggressivi”

La morte di Paolo Mendico ha sollevato interrogativi sulla gestione della scuola riguardo ai comportamenti aggressivi. Gli ispettori del Ministero contestano alla scuola mancanze nella valutazione approfondita delle situazioni e delle condotte dei giovani coinvolti. Durante gli interrogatori, dirigenti e insegnanti hanno adottato un atteggiamento difensivo, evidenziando possibili lacune nelle procedure di tutela e prevenzione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Dopo la morte di Paolo Mendico. Mons. Vari (Gaeta): “I ragazzi sono soli ma insieme possiamo riaccendere la speranza” - La morte di Paolo Mendico, quattordicenne di Santi Cosma e Damiano, ha sconvolto non solo la comunità locale ma l’intero Paese, sollevando interrogativi profondi sulla responsabilità educativa degli ... agensir.it

L'INTERVISTA / Lo psichiatra Paolo Crepet analizza il caso della morte di Annabella Martinelli e i coinvolgimenti emotivi suscitati: «Che abbia mangiato la pizza non significa nulla, Annabella se n’è andata in punta di piedi, ha cercato di non dare fastidio» - facebook.com facebook