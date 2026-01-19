Morte di Roberta Repetto il 20 gennaio in Cassazione il ricorso sull' assoluzione del medico

Domani, 20 gennaio, in Cassazione si discuterà il ricorso di Rita Repetto contro l’assoluzione del dottor Paolo Oneda, nel procedimento relativo alla morte di Roberta Repetto. La discussione rappresenta un momento importante nel procedimento giudiziario, con l’obiettivo di chiarire le responsabilità e fare luce su quanto accaduto. La decisione della Corte di Cassazione sarà determinante per definire il caso e le eventuali ulteriori azioni legali.

Paolo Oneda è stato assolto "perché il fatto non sussiste" nell'ultimo processo di Appello, la sorella Rita ha depositato il ricorso mentre la procura non ha impugnato la sentenza Domani, martedì 20 gennaio in mattinata, sarà discusso in Cassazione il ricorso presentato da Rita Repetto, attraverso il proprio legale Paolo Florio, sull'assoluzione di Paolo Oneda. La procura, invece, non ha impugnato la sentenza. Il medico bresciano è stato assolto perché il fatto non sussiste nell'ultimo processo di appello che si è svolto ad aprile 2025, presso la Corte d'Assise di Appello di Milano.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La Cassazione ha confermato l'assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel caso Open Arms. La decisione mette fine a un lungo contenzioso giudiziario, chiudendo definitivamente il capitolo delle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Un verdetto che sancisce la fine di una vicenda complessa e che avrà ripercussioni politiche e giudiziarie significative.

