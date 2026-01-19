Una madre sottoposta a TSO ha scritto un messaggio preoccupante prima di tentare di soffocare la figlia di cinque mesi, affermando: «Vivrò, morirò premendo il cuscino, morirò anch’io». L’episodio solleva interrogativi sulla salute mentale e sulle misure di tutela, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi e di un supporto adeguato per le persone in difficoltà.

Un messaggio inquietante, inviato poco prima del gesto: «Vivrò, morirò premendo il cuscino, morirò anch’io. State bene ragazzi». È da questo sms che prende forma il tentato infanticidio avvenuto domenica 18 gennaio a Catania, dove una donna ha cercato di soffocare la propria figlia di cinque mesi. A dare l’allarme è stata la zia materna minorenne della bambina, che dopo aver letto il messaggio ha chiamato il 112. I carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale sono intervenuti in pochi minuti, raggiungendo l’abitazione della donna. Arrivati all’ultimo piano dello stabile, i militari hanno forzato la porta della camera da letto, chiusa dall’interno. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Morirò premendo il cuscino»: il tragico messaggio prima del tentato soffocamento della figlia di 5 mesi. Madre sottoposta a Tso

“Morirò anch’io premendo il cuscino”: il messaggio della mamma prima di tentare di soffocare la figlia di 5 mesi

Una giovane madre a Catania è stata arrestata mentre tentava di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. Prima dell’intervento delle forze dell’ordine, la donna aveva scritto un messaggio inquietante: “Morirò anch’io premendo il cuscino”. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione, evidenziando la gravità di comportamenti potenzialmente dannosi e la necessità di interventi di tutela per i minori.

Catania, sottoposta a Tso la madre che ha tentato di soffocare la figlia di 5 mesi. I messaggi deliranti alla sorella prima di barricarsi in camera

A Catania, una donna è stata sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) dopo aver tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi. Prima dell’intervento, la madre ha inviato messaggi deliranti alla sorella e si è barricata in camera. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità e solleva questioni sulla salute mentale e sulla tutela dei minori.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

In Cina sta diventando un fenomeno sociale un’applicazione per smartphone che chiede all’utente di confermare periodicamente se è vivo premendo un pulsante sullo schermo. Se non lo fa per più di due giorni consecutivi, il sistema invia una notifica al cont - facebook.com facebook

Virale in Cina l'app "Sei morto", che al costo di un euro comunica a familiari e amici se l'utente è ancora in vita. Si rivolge in particolare a giovani lavoratori e studenti che vivono soli e hanno paura di morire senza che nessuno se ne accorga. Il funzionamento x.com