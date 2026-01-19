Ja Morant conferma il suo legame con Memphis, dichiarando di avere un tatuaggio dei Grizzlies sulla schiena, dimostrando il suo impegno con la squadra. Dopo le voci di possibili scambi, il playmaker statunitense resta a Memphis, anche se il mercato NBA si chiude l’8 febbraio. Morant continua a essere un punto fermo per i Grizzlies, con la volontà di contribuire alla crescita del team.

“Ho un tatuaggio con un logo sulla schiena. Penso che questo dica abbastanza su dove voglio giocare”. Ja Morant è uno degli uomini al centro del mercato Nba. Eppure, al termine di una partita a Londra in cui con 24 punti e 13 assist ha mostrato quanto sa ancora fare la differenza, il suo messaggio è tutto per i Memphis Grizzlies. Dipendesse da lui, le voci di mercato che lo vogliono ovunque tranne che nel Tennessee non esisterebbero. Dipendesse da lui, quel logo che ha tatuato sulla schiena, l’orso simbolo della franchigia dei Grizzlies, sarebbe il suo emblema quanto la linea di scarpe del suo sponsor (un altro logo che ha tatuato sulla schiena). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morant, messaggio d'amore a Memphis: "Altro che mercato, ho un Grizzlie tatuato sulla schiena"

Leggi anche: Perché per colpa di Zion e Morant New Orleans e Memphis potrebbero salutare l'Nba

Leggi anche: Memphis, nuovo caso Ja Morant: polemizza con coach Iisalo, sospeso. Detroit straccia Dallas

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Morant, messaggio d'amore a Memphis: "Altro che mercato, ho un Grizzlie tatuato sulla schiena" - Ja torna, domina e mette a tacere le voci che lo volevano al centro di vari scambi. gazzetta.it