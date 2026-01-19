Morant messaggio d' amore a Memphis | Altro che mercato ho un Grizzlie tatuato sulla schiena
Ja Morant conferma il suo legame con Memphis, dichiarando di avere un tatuaggio dei Grizzlies sulla schiena, dimostrando il suo impegno con la squadra. Dopo le voci di possibili scambi, il playmaker statunitense resta a Memphis, anche se il mercato NBA si chiude l’8 febbraio. Morant continua a essere un punto fermo per i Grizzlies, con la volontà di contribuire alla crescita del team.
“Ho un tatuaggio con un logo sulla schiena. Penso che questo dica abbastanza su dove voglio giocare”. Ja Morant è uno degli uomini al centro del mercato Nba. Eppure, al termine di una partita a Londra in cui con 24 punti e 13 assist ha mostrato quanto sa ancora fare la differenza, il suo messaggio è tutto per i Memphis Grizzlies. Dipendesse da lui, le voci di mercato che lo vogliono ovunque tranne che nel Tennessee non esisterebbero. Dipendesse da lui, quel logo che ha tatuato sulla schiena, l’orso simbolo della franchigia dei Grizzlies, sarebbe il suo emblema quanto la linea di scarpe del suo sponsor (un altro logo che ha tatuato sulla schiena). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La rissa sfiorata con Williams Jr. e quella frase diventata virale, “non me ne frega un cazzo di voi”, hanno aggiunto un altro capitolo complicato alla storia tra Ja Morant e Memphis. Una convivenza sempre più tesa, con i rumors di trade che ormai circolano sen - facebook.com facebook
