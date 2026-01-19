Morandi e Iacchetti pace a sorpresa in TV | la lite la causa e quel gesto che pochi hanno notato VIDEO

Durante la puntata speciale di Che tempo che fa dedicata a Ornella Vanoni, Gianni Morandi e Enzo Iacchetti hanno riacceso il dialogo dopo una lite avvenuta 14 anni fa. L'incontro ha portato a una riconciliazione, evidenziata da un gesto discreto ma significativo che molti spettatori potrebbero aver sottovalutato. Un momento di confronto e di ritorno alla calma, segnato da un episodio che ha suscitato attenzione per la sua sobrietà.

Durante la serata speciale di Che tempo che fa dedicata a Ornella Vanoni, Gianni Morandi e Enzo Iacchetti hanno fatto pace, dopo una lite risalente a 14 anni fa per la quale avevano interrotto i rapporti. Una lite clamorosa che aveva avuto anche conseguenze legali. La pace tra i due artisti però non è stata celebrata a favor di camera, ma è avvenuta alle spalle di Fabio Fazio, mentre il conduttore si preparava a salutare il pubblico al termine di “Ornella senza fine”, l’omaggio televisivo realizzato per l’artista milanese scomparsa a novembre. il miracolo di ornella: far riabbracciare iacchetti e morandi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Nella serata per la Vanoni la riconciliazione tra Morandi e Iacchetti (che nessuno ha notato)

