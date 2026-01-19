Monza-Valsa Group i commenti Sanguinetti | Così no troppi errori Giuliani | Assenze e sfortuna

Dopo la recente partita tra Monza e Valsa Group, i commenti dei protagonisti evidenziano alcune criticità. Giovanni Sanguinetti ha sottolineato gli errori commessi, commentando che la squadra non ha giocato come sperava. Giuliani, invece, ha attribuito la sconfitta a assenze e sfortuna, riflettendo sulle sfide incontrate durante l'incontro. Entrambi i commenti offrono uno sguardo onesto sulle dinamiche della partita.

Giovanni Sanguinetti ha l’amaro in bocca dopo la sconfitta e non ci gira intorno: "Sicuramente non abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo di fare". Il centrale, nel cui destino c’è il trasferimento a Perugia a fine stagione, sembra sentire il peso delle aspettative in questo finale da onorare al meglio, eppure è in calo soprattutto in battuta. E tuttavia identifica nel fondamentale più fragile in questa serata monzese quello che parte dalla battuta sì, ma avversaria: "Secondo me i problemi principali sono stati nella continuità del sideout. Nei primi due set in particolare siamo andati avanti di più punti ma abbiamo subito dei break e non siamo riusciti a recuperarli, troppe imprecisioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

