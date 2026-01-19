La Vero Volley Monza ottiene una importante vittoria nel campionato 2026, battendo la Valsa Group Modena. Con questa prestazione, la squadra rafforza la propria posizione in classifica, mantenendo l’ottavo posto e migliorando le possibilità di qualificazione ai playoff. Una vittoria che dimostra determinazione e solidità, elementi fondamentali nel percorso stagionale della formazione monzese.

Prima pesantissima vittoria del 2026 per la Vero Volley Monza che si sblocca con una prestazione di grande cuore contro la Valsa Group Modena e consolida il suo ottavo posto in classifica, allungando sulle altre pretendenti all’ultimo biglietto per i playoff. Grande spettacolo fin dal primo set con Monza che, nonostante i problemi in ricezione resta in scia dei pimpanti ospiti, portandoli poi ai vantaggi per una volata da cuori forti: 6 set point a 3, con i padroni di casa che alla fine chiudono i conti con Erik Rohrs (nella foto) per l’1-0. Modena non subisce il colpo e nel secondo parziale parte fortissimo, volando sul 3-10 e dando l’impressione di poter pareggiare facilmente i conti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza è tutto cuore. Un trionfo da playoff

