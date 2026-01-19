Monti Livornesi via al potenziamento della segnaletica sui sentieri con nuovi pali e frecce segnavia

A Monti Livornesi inizia il potenziamento della segnaletica sui sentieri, con l’installazione di nuovi pali e frecce segnavia. Questa iniziativa, frutto di una convenzione tra i comuni di Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Livorno e l’Unione delle Colline Metallifere, è cofinanziata dalla Regione Toscana. L’obiettivo è migliorare la fruizione e la valorizzazione della riserva, rendendo più accessibili e sicuri i percorsi naturalistici

Nuovo passo in avanti per la valorizzazione e la fruizione della riserva dei Monti Livornesi. Grazie alla convenzione tra i comuni di Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Livorno, e l'Unione delle Colline Metallifere, infatti, e a seguito dei contributi messi a di sposizione dalla Regione Toscana.

Il Cai di Forlì si impegna nel mantenimento e miglioramento di oltre 120 chilometri di sentieri nell'entroterra forlivese. Nel 2024, i Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna, Premilcuore e Predappio hanno approvato i progetti di manutenzione, realizzati in collaborazione con il Cai. Questo intervento mira a garantire la sicurezza e la fruibilità dei percorsi, promuovendo la valorizzazione del patrimonio naturalistico locale.

