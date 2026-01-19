Monreale il mercato settimanale si trasferisce in via Pio La Torre

A Monreale, il mercato rionale settimanale cambia sede e si sposta da piazza Ignazio Florio a via Pio La Torre. La decisione, adottata dalla Giunta comunale, mira a migliorare l'organizzazione e la fruibilità dell'area commerciale, garantendo un servizio più efficiente ai cittadini e ai commercianti locali. La nuova ubicazione sarà operativa a partire dalla prossima settimana, nel rispetto delle norme e delle esigenze della comunità.

La Giunta di Monreale ha disposto il trasferimento del mercato rionale settimanale dall'attuale sede di piazza Ignazio Florio alla nuova area individuata in via Pio La Torre. "Questa decisione si è resa necessaria per consentire l'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di risalita.🔗 Leggi su Palermotoday.it Monreale, il mercatino settimanale si trasferisce in via Pio La Torre

Il mercatino settimanale di Monreale si sposta in via Pio La Torre, nell'ambito di un intervento di riorganizzazione urbana promosso dall'Amministrazione comunale. Questa modifica mira a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e a valorizzare il centro città, mantenendo l'offerta commerciale e le tradizioni locali. La nuova disposizione entrerà in vigore a partire dalla prossima settimana, garantendo continuità e un miglior servizio per cittadini e visitatori.

Da lunedì 19 gennaio, l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Carpi si trasferisce temporaneamente nella Torre dell'Uccelliera, in piazza Martiri. La sede sarà operativa in questa nuova location fino alla fine di gennaio. Questo spostamento riguarda esclusivamente l'ufficio pubblico, mantenendo invariati i servizi offerti ai cittadini durante il periodo di transizione.

