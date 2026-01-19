Monreale il mercatino settimanale si trasferisce in via Pio La Torre

A Monreale, il mercatino settimanale si sposta in via Pio La Torre, nell’ambito di una riorganizzazione del territorio promossa dall’amministrazione comunale. Questa modifica mira a migliorare la fruibilità e l’accessibilità degli spazi commerciali, contribuendo a un rinnovamento ordinato del centro urbano. La nuova ubicazione del mercatino sarà attiva a partire dalla prossima settimana, con l’obiettivo di offrire un servizio più efficace ai cittadini e ai visitatori.

L’Amministrazione comunale di Monreale annuncia un’importante riorganizzazione del tessuto urbano e commerciale della città. La Giunta ha disposto il trasferimento del mercato rionale settimanale dall’attuale sede di Piazza Ignazio Florio alla nuova area individuata in Via Pio La Torre. Questa decisione si è resa necessaria per consentire l’avvio dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di risalita dal Parcheggio Torres. Durante l’esecuzione delle opere, il parcheggio non potrà ospitare i pullman turistici, che verranno temporaneamente dirottati proprio in Piazza Ignazio Florio, rendendo indispensabile lo spostamento delle attività mercatali. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, il mercatino settimanale si trasferisce in via Pio La Torre Monreale, il mercatino settimanale si trasferisce in via Pio La TorreIl mercatino settimanale di Monreale si sposta in via Pio La Torre, nell'ambito di un intervento di riorganizzazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale. Monreale, il mercato settimanale si trasferisce in via Pio La TorreA Monreale, il mercato rionale settimanale cambia sede e si sposta da piazza Ignazio Florio a via Pio La Torre. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Lavori per l’impianto di risalita, a Monreale il mercatino settimanale si sposta in via La Torre; Monreale si prepara alla BIT di Milano: aperto il bando per le imprese del territorio; Monreale il mercatino settimanale si trasferisce in via Pio La Torre. Monreale, il mercato settimanale si trasferisce in via Pio La TorreApprovata la nuova graficizzazione delle aree. Piazzale Florio ospiterà temporaneamente il parcheggio dei pullman MONREALE, 19 gennaio – L'amministrazione ... monrealenews.it Mercatino del giovedì, ecco come sarà organizzato nella nuova sedeSono previsti 20 stalli per i furgoni con la possibilità di installare 14 gazebo MONREALE, 19 gennaio – Una decisione inevitabile: così gli amministratori ... monrealenews.it Monreale, il mercatino settimanale si trasferisce in via Pio La Torre facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.