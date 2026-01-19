Monopoli come spartiacque | il Catania cresce anche lontano dal Massimino

Il successo del Catania a Monopoli rappresenta un momento importante nel percorso della squadra, andando oltre il semplice risultato. Questa vittoria, infatti, svolge un ruolo significativo nel consolidamento della stagione e nella crescita del team, dimostrando la capacità di affrontare anche trasferte impegnative con determinazione e solidità. Un risultato che rafforza la prestazione complessiva e la fiducia nel proseguo del campionato.

Il successo del Catania a Monopoli va oltre il risultato e si colloca tra quelle vittorie che incidono sul percorso di una stagione. Espugnare il Veneziani con una rimonta maturata nei minuti finali significa consolidare certezze, rafforzare la classifica e, soprattutto, aggiungere un tassello.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Il Catania vola sempre più su: Crotone battuto 2-0 al Massimino Catania, Toscano avverte: “A Monopoli serviranno pazienza, buone letture e identità”Domenico Toscano, allenatore di Catania, anticipa la trasferta di Monopoli, sottolineando l’importanza di pazienza, preparazione e identità nel confrontarsi con la squadra pugliese. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Monopoli come spartiacque: il Catania cresce anche lontano dal Massimino - Una partita vinta soffrendo, ma interpretata con maturità, che conferma la crescita del Catania e ne rafforza le ambizioni ... cataniatoday.it

Il Catania fa tre su tre: poker al Monopoli al Massimino

Nel passato il campo di Monopoli è sempre stato uno spartiacque, ma il Catania deve ripartire dal coraggio e dalla convinzione che ha consentito di vincere in extremis la sfida contro la Cavese. L'i - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.