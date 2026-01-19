Mondo della musica in lutto | è morto Pietro Ventrone

Il mondo della musica casertana si stringe nel dolore per la scomparsa di Pietro Ventrone, docente e musicista di Marcianise, avvenuta a 57 anni. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e ricordo per la comunità musicale locale, che ne riconosce il contributo e l’impegno nel panorama culturale della zona.

Il mondo della musica casertana è in lutto. Si è spento a soli 57 anni Pietro Ventrone, docente e musicista di Marcianise. La notizia della tragedia si è diffusa a macchia d’olio e in tanti hanno ricordato Ventrone per il suo talento, al sassofono e al clarinetto.Ad annunciare la morte è stato il.🔗 Leggi su Casertanews.it

