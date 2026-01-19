L’Ascoli sta attraversando un momento complicato, soprattutto in trasferta. Le recenti prestazioni fuori casa evidenziano le difficoltà del team nel ottenere risultati positivi, creando preoccupazioni per il tecnico Tomei e la squadra. La situazione richiede analisi e interventi mirati per migliorare la performance lontano dal Del Duca, fondamentale per mantenere saldo il cammino in campionato.

L’Ascoli formato trasferta è assolutamente da rivedere. Il 2026 si è aperto in maniera drammatica per il tecnico Tomei e i suoi uomini che lontano dal Del Duca hanno confermato tante difficoltà nel riuscire a fare risultato. L’ampio possesso palla sta diventando eccessivamente sterile se non arricchito da occasioni sotto porta e soprattutto gol. Alla pesante sconfitta incassata con la Pianese (4-2) è seguita purtroppo quella mandata giù contro la Juventus Next Gen (1-0). Gli esiti del campo hanno condannato di nuovo un Picchio che lontano dalle mura amiche non vince addirittura dal 27 settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Momento difficile per i bianconeri. L'Ascoli non sa più vincere in trasferta

L’Atletico Ascoli riparte da L’Aquila. Trasferta insidiosa per i bianconeri

L’Atletico Ascoli riparte da L’Aquila con una trasferta impegnativa. Dopo l’ultima domenica di riposo, la squadra si prepara a tornare in campo, chiudendo in anticipo le festività del 2025. I calciatori avranno anche una breve pausa il giorno di Capodanno, per festeggiare in famiglia prima di concentrarsi sulla prossima partita.

