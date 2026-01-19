Momento difficile per i bianconeri L’Ascoli non sa più vincere in trasferta
L’Ascoli sta attraversando un momento complicato, soprattutto in trasferta. Le recenti prestazioni fuori casa evidenziano le difficoltà del team nel ottenere risultati positivi, creando preoccupazioni per il tecnico Tomei e la squadra. La situazione richiede analisi e interventi mirati per migliorare la performance lontano dal Del Duca, fondamentale per mantenere saldo il cammino in campionato.
L’Ascoli formato trasferta è assolutamente da rivedere. Il 2026 si è aperto in maniera drammatica per il tecnico Tomei e i suoi uomini che lontano dal Del Duca hanno confermato tante difficoltà nel riuscire a fare risultato. L’ampio possesso palla sta diventando eccessivamente sterile se non arricchito da occasioni sotto porta e soprattutto gol. Alla pesante sconfitta incassata con la Pianese (4-2) è seguita purtroppo quella mandata giù contro la Juventus Next Gen (1-0). Gli esiti del campo hanno condannato di nuovo un Picchio che lontano dalle mura amiche non vince addirittura dal 27 settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
L’Atletico Ascoli riparte da L’Aquila. Trasferta insidiosa per i bianconeri
L’Atletico Ascoli riparte da L’Aquila con una trasferta impegnativa. Dopo l’ultima domenica di riposo, la squadra si prepara a tornare in campo, chiudendo in anticipo le festività del 2025. I calciatori avranno anche una breve pausa il giorno di Capodanno, per festeggiare in famiglia prima di concentrarsi sulla prossima partita.
Leggi anche: Momento difficile. Buratti: "Tra casa e trasferta è un Trodica a due versioni»
Augias alla festa di Repubblica: "Il rapimento e l’assassinio di Moro, momento più difficile" - Il giornalista ripercorre la sua storia professionale nel quotidiano e ricorda i momenti più diffic ... repubblica.it
IL VENERDI' INSIEME AI TIFOSI BIANCONERI - 7 PUNTATA
la Repubblica. . Il momento più difficile per Repubblica “Forse il rapimento e l’assassinio di Moro perché lì si trattava di scegliere la linea della fermezza o quella della trattativa - risponde Corrado Augias in dialogo con Annalisa Cuzzocrea per la festa dei 50 - facebook.com facebook
#PabloMarì saluta la #Fiorentina: “Anno intenso e difficile. Uscirete dal momento difficile” x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.