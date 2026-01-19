Molestò alunne indagato collaboratore

Un collaboratore scolastico è stato indagato per comportamenti inappropriati nei confronti di alunne. Le accuse includono abbracci forzati, baci sulle guance e sul collo, e adescamento, con il coinvolgimento di minori trattenute in ambienti isolati. L’indagine mira a fare luce sulla dinamica degli episodi e a tutelare la sicurezza degli studenti.

15.40 Abbracci forzati, baci sulle guance e sul collo e adescamento, trattenendo le minori in luoghi isolati della scuola. Con queste accuse un collaboratore scolastico di 28 anni è indagato a Reggio Emilia,per episodi che sarebbero avvenuti in un Istituto comprensivo della Bassa reggiana. I Pm hanno chiesto e ottenuto dal Gip la sospensione immediata dell'uomo, per 12 mesi, l'obbligo di dimora e il divieto di uscita serale. Vittime delle molestie, tra ottobre e novembre 2025, 8 alunne sotto i 14 anni di età.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Collaboratore scolastico indagato per molestie su 8 alunne

"Atti sessuali sulle alunne", indagato giovane collaboratore scolastico

Un giovane collaboratore scolastico di Castelnovo Sotto è sotto inchiesta per presunti atti sessuali su otto alunne minorenni. L’indagato avrebbe utilizzato il suo ruolo per adescare e trattenere le studentesse in ambienti isolati della scuola, come l’aula magna e gli antibagni. L’indagine si concentra su comportamenti ritenuti inappropriati e sulla tutela delle minori coinvolte.