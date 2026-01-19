Moda | è morto Valentino Garavani l’ultimo fra i grandi stilisti
È deceduto Valentino Garavani, figura iconica nel mondo della moda italiana. Con la sua elegante visione e il contributo duraturo al settore, ha lasciato un'impronta significativa. La sua scomparsa rappresenta la perdita di uno dei più grandi stilisti, che ha incarnato l’eccellenza e il raffinato stile italiano nel corso degli anni.
ROMA – È morto a 93 anni lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. Se ne va un altro grande dello stile italiano dopo Giorgio Armani. “Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”, annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma. All’anagrafe Valentino Clemente Ludovico Garavani, per tutti Valentino, lo stilista era nato l’11 maggio del 1932 a Voghera, in provincia di Pavia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
